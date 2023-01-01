Правительство Пермского края утвердило положение об агентстве по сопровождению концессий Поделиться Твитнуть

На сайте краевого правительства опубликовано постановление об утверждении положения о региональном агентстве по сопровождению концессионных проектов. Документ принят 10 мая, он вступает в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

Постановлением агентство определяется как орган исполнительной власти Пермского края, ответственный за реализацию концессионных соглашений и соглашений о государственного-частном партнёрстве (ГЧП) (за исключением проектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства и информационных технологий).

Цель его деятельности — осуществление отдельных полномочий концедента при подготовке и реализации концессий, а также отдельных полномочий публичного партнера при реализации соглашений о ГЧП.

Агентство будет заниматься финансово-экономическим, правовым и организационным сопровождением таких соглашений.

Руководителя агентства будет назначать и освобождать от должности губернатор Пермского края.

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