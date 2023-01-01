Институт компьютерных наук и технологий ПГНИУ возглавил эксперт Московского физтеха
Сергей Автайкин является специалистом в области систем управления беспилотниками
Экс-заведующий лабораторией перспективных систем управления МФТИ Сергей Автайкин назначен новым директором Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Сергей Автайкин — эксперт в области системного инжиниринга, он также специализируется на интеллектуальных системах управления беспилотными аппаратами и их группами.
Сергей Владимирович является автором пяти изобретений, трёх полезных моделей и 23 программ ЭВМ.
В 2014 году он был награждён медалью им. Гагарина «За заслуги перед космонавтикой»,а в 2019 году — Почётной грамотой Минобрнауки России «За значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд».
Входит в совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта Нацсовета при президенте РФ по направлению беспилотные авиационные системы.
«Моя цель — сделать выпускников ИТ-направления в Первом на Урале одними из самых востребованных в России, — сказал Сергей Автайкин. — Появление Института компьютерных наук и технологий в ПГНИУ заложило новые тренды в работе со студентами, моя задача сохранить их и привлечь как можно больше отраслевых партнеров для проведения стажировок. В Пермском крае прекрасное сообщество высокоуровневых ИТ-специалистов, но, к сожалению, они пока слабо участвуют в учебном процессе. Объединение фундаментальной подготовки по компьютерным наукам и отраслевого опыта позволит нашим студентам участвовать в реальных проектах уже в процессе обучения».
Директор института компьютерных наук и технологий ПГНИУ Сергей Автайкин уже пригласил студентов ИТ-направлений на открытую дискуссию, чтобы вместе сформулировать цели Института и обсудить траекторию его развития. Она состоится в вузе 16 мая.
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