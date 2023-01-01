Максим Артамонов В Перми второй день подряд центр города сковали пробки Это связано с ремонтом Коммунального моста Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Вечером 12 мая в центре Перми образовались пробки в 9 баллов. В связи с этим возможны задержки в движении общественного транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Согласно данным сервиса Яндекс. Пробки, по состоянию на 18:45 затруднено движение на Коммунальном мосту, где сейчас идёт ремонт, на Комсомольском проспекте, улице Ленина, шоссе Космонавтов, улице Плеханова и Чкаловской дамбе.

Напомним, в ночь на 11 мая на Коммунальном мосту от асфальтирования подъездов к мостовому переходу рабочие перешли к фрезерованию покрытия самого моста, в связи с этим движение транспорта пришлось существенно ограничить: его пустили по двум полосам вместо четырёх. Одна — по направлению из города, другая — в город. В связи с этим в городе образовались большие пробки.

Чиновники просят пермяков с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. В мэрии обещают к 12 восстановить движение по всем четырём полосам моста.





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