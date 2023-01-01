Дмитрий Махонин и глава Росавтодора обсудили развитие дорожной инфраструктуры в Прикамье Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков во время рабочей встречи в Москве обсудили результаты работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Достойные результаты демонстрирует Пермский край: в I квартале 2023 года смертность на федеральной дорожной сети снизилась на 23,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако главная цель — достижение нулевых показателей. Работа в этом направлении будет продолжена», — отметил Роман Новиков.

Дмитрий Махонин обратил внимание, что развитию дорожной инфраструктуры для повышения безопасности жителей в регионе уделяется особое внимание. «В этом году на реализацию дорожных проектов планируется выделить рекордные суммы — почти 31 млрд руб. При этом более половины средств дорожного фонда будут направлены на ремонт дорог по всему Пермскому краю», — сообщил Дмитрий Махонин. Он также отметил, что в 2023 году дорожники построят около 9,2 км новых дорог, более 380 км — отремонтируют.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» на территории Пермского края в 2023 году обновят 168 км асфальтобетонного покрытия, в эксплуатацию планируется сдать 67 объектов. На эти цели выделено порядка 5 млрд руб., из них около 3,8 млрд руб. — средства из федерального бюджета.

Дмитрий Махонин отметил, что один из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры, который реализуется в регионе в рамках дорожного нацпроекта ‒ строительство нового выезда с промышленного узла «Осенцы» с кольцевой развязкой и путепроводом. Работы на объекте стартовали в 2022 году. В настоящее время специалисты укладывают балки пролетного строения нового путепровода. Всего в составе искусственного сооружения предусмотрено восемь пролетов. Балки для трех уже смонтированы. Ввести объект в эксплуатацию запланировано в конце 2024 года.

Еще один важный проект для региона — строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Пермь — Березники и Восточного обхода Перми, работы на них проводятся в рамках концессионного соглашения.

Помимо этого, стороны обсудили перспективы развития федеральных трасс. Здесь основной объем работ приходится на автомобильную дорогу М-7 «Волга». Продолжается реконструкция участка км 450 — км 459, в рамках которой возводят двухуровневую транспортную развязку. В октябре следующего года жители Пермского края получат четырехполосную дорогу с разделительной полосой и искусственным электроосвещением на всем протяжении. На участке с 429-го по 440-й км активными темпами ведется капитальный ремонт с расширением проезжей части с двух до четырех полос движения, устройством барьерного парапетного и перильного ограждений, новых автопавильонов на посадочных площадках и обустройством пешеходных дорожек. В следующем году завершится капитальный ремонт ещё на двух участках автомобильной дороги А-153 Нытва — Кудымкар. Там обновят около 20 км дорожного покрытия.

В настоящее время в нормативном состоянии находятся 89 % федеральных трасс и 70 % региональных дорог, входящих в опорную сеть.

По итогам встречи Дмитрий Махонин поблагодарил Романа Новикова за сотрудничество и отметил, что регион готов к реализации совместных проектов.

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