Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника спецоперации Сергея Михалева Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Карагайского округа

В Карагайском муниципальном округе похоронили участника российской спецоперации Сергея Михалева, которого долго считали пропавшим без вести. Он погиб в день начала СВО 24 февраля прошлого года. Об этом сообщили местные власти.

Сергей Михалев закончил Нердвинскую среднюю школу, а затем колледж имени Славянова в Перми. После этого отслужил в армии, а потом подписал контракт и отправился на спецоперацию. Его похоронили 3 мая. При каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

«Всегда имел свою точку зрения, убедительно доказывая её. Весёлый, задорный… Он всегда легко и с юмором смотрел на жизнь. В 2015 году, после окончания 9 класса, поступил учиться в Пермский политехнический колледж имени Н.Г. Славянова. А уже в 2019 году отслужил срочную службу в рядах ВС РФ, после чего ушёл служить по контракту в танковые войска», — говорится на официальной странице Нердвинской средней школы в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что с февраля прошлого года 2022 года о нём не было никакой информации, а родные и близкие военнослужащего до последнего верили, что он жив, и ждали его возвращения.

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