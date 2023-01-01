Алёна Бронникова Главные врачи Прикамья в 2022 году зарабатывали от 45 до 235 тысяч рублей в месяц Зарплаты свыше 200 тысяч рублей оказались у восьми руководителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае главные врачи бюджетных медицинских учреждений за месяц зарабатывают от 45 до 235 тысяч рублей. Министерство здравоохранения региона опубликовало соответствующие документы на официальном сайте.

Зарплаты свыше 200 тысяч рублей оказались у восьми руководителей. Самую высокую зарплату получал главный врач станции скорой медицинской помощи в Березниках Михаил Николов. Согласно документу, его среднемесячный доход в прошлом году составил 235 тыс. руб. Его заместитель по лечебной части в среднем зарабатывал 218,2 тыс. руб., а главный бухгалтер — 117,6 тыс. руб.

Затем, в порядке убывания, оказались главный врач «Пермской краевой клинической больницы» Анатолий Касатов — 219,6 тыс. руб., его восемь заместителей и главный бухгалтер больницы получали в среднем от 121,7 до 179,9 тыс. руб. Главный врач «Клинического фтизиопульмонологического медицинского центра» Евгений Сармометов — 214 тыс. руб., а его семь заместителей — от 105,1 до 138,6 тыс. руб., 16 тыс. руб. получил его уволенный зам по экономическим вопросам. Руководитель «Краевой клинической психиатрической больницы» Ольга Рогожникова в среднем зарабатывает 213,9 тыс. руб., пять её заместителей и главный бухгалтер — от 130,2 до 176,2 тыс. руб. Глава «Северной БКПО» Сергей Куделко — 211,5 тыс. руб., зарплата его заместителя по медицинской части Ирины Туголуковой оказалась выше — 234,8 тыс. руб, второго зама — 168,6 тыс. руб. Главврач «Чайковской ЦГБ» Александр Кожевников зарабатывает 206,5 тыс. руб., три заместителя — от 128,2 до 146,1 тыс. руб. Завершают восьмёрку главврачи «Городской клинической больницы №4» Андрей Ронзин — 202 тыс. руб. и «Городской клинической поликлиники №5» Ольга Сластихина — 200,1 тыс. руб.

Большая часть руководителей бюджетных медорганизаций Прикамья получает зарплаты в пределах 100-200 тыс. руб. С небольшой разницей с Ольгой Сластихиной зарабатывают главврач «Краснокамской городской больницы» Константин Самойлов — 199,3 тыс. руб., глава краевой больницы им. Вагнера в Березниках Руслан Кулаков — 195,5 тыс. руб. и Дмитрий Антонов, глава краевой детской больницы — 193,5 тыс. руб.

Самая маленькая зарплата среди всех главных врачей оказалась у руководителей «Еловской ЦРБ» Андрея Котомина — 45,2 тыс. руб. и Коми-Пермяцкой стоматологической поликлиники Сергея Лопатина — 45,4 тыс. руб. Почти в два раза больше оказался доход главного врача «Полазненской РБ» Владимир Субботин — 98 тыс. руб. Затем, по возрастанию, оказалась руководитель Кишертской ЦРБ — работавшая до 31 августа Елена Падукова (100 тыс. руб.), но возглавившая больницу с 15 ноября Ольга Вишнякова заработала уже 127,5 тыс. руб.

Информацию о своих зарплатах не опубликовали главный врач «Карагайской ЦРБ» Василий Шестаков и начальник патологоанатомического бюро. Известно, что замглавного врача по медицинской части больницы Карагая Ольга Подюкова в среднем зарабатывала 88 тыс. руб., а главный бухгалтер — 64,8 тыс. руб. А заместители главврача в КПБ — 48,3 и 55,3 тыс. руб., главный бухгалтер — 94,1 тыс. руб.





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