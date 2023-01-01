На строительство поликлиники в Осе власти готовы потратить 212,9 миллионов рублей Построить её должны до 9 сентября 2024 года Поделиться Твитнуть

Управление капстроя Пермского края объявило конкурс на проектирование и строительство поликлиники в Осе. Лечебное учреждение должно быть построено на участке площадью 5 тыс. кв. м на ул. Парковой, вблизи уже существующего больничного комплекса.

Как сказано на портале госзакупок, заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 мая. Начальная (максимальная) цена контракта — 212,9 млн руб.

Одноэтажное лечебное учреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену и дневным стационаром. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет запроектировать кабинеты приема участковых-терапевтов и узких специалистов, кабинеты функциональной диагностики и административно-хозяйственную часть.

Приступить к работе подрядчику необходимо будет в июне 2023 года, а сдать объект — до 9 сентября 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.