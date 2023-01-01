В Пермском крае возле увеселительных заведений начали дежурить сотрудники ГИБДД В регионе начался рейд «Опасный водитель» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На территории Пермского края с 12 по 14 мая проходят широкомасштабные профилактические мероприятия «Опасный водитель», «Встречная полоса», «Внимание, пешеход!» Об этом сообщили в краевой ГИБДД.

По всему региону автоинспекторы будут целенаправленно выявлять нетрезвых водителей. К примеру, наряды начинают дежурить вблизи увеселительных заведений и мест отдыха. Инспекторы также просят жителей сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону 102.

Кроме этого, сотрудники ДПС в ходе рейдов особое внимание обратят на безопасность детей и пешеходов, а также на нарушителей, выезжающих на полосу встречного движения.

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