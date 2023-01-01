Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 12 по 19 мая Поделиться Твитнуть

12 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках празднования «7 лет – 7 событий» «ТанцТеатр» (Екатеринбург) выступит с двумя одноактными балетами: «Лабиринты» (12+) в постановке хореографа Эрнеста Нургали на музыку Генри Перселла и «Трио» (12+) французского хореографа Кристин Ассид.

12 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят новаторскую постановку классической русской оперы – «Хованщины Мусоргского » (16+) в мюнхенской Bayerische Staatsoper в 2007 году.

Хованщина / фото: perm.theatrehd.com

13 мая в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт кураторская экскурсия Арсения Сергеева (16+) по выставке «Андрей Красулин. Начала» (6+).

13 мая в 23:59 Театр-Театр приглашает на ночную экскурсию-концерт Альберта Макарова (18+). Ведущий артист Театра-Театра устроит для зрителей уникальное путешествие по ночному Театру-Театру, в финале которого они окажутся на небольшом ламповом концерте, устроившись на мягких пуфиках с видом на ночную Пермь.

14 мая в 14:00 в Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия о фарфоре «От Саксонии до Сретенского» (12+, от 13 лет).

14 мая в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят постановку театра Globe «Венецианский купец» (16+). В главной роли – Джонатан Прайс.

14 мая в 17:00 в культурном пространстве «Дом писателя» (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт творческий вечер пермских литераторов Олег Черняка, Галины Шестаковой и Анастасии Бердинских «О себе. О жизни. О судьбе» (6+).

14 и 15 мая в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова московский театр «Мастерская Петра Фоменко» приглашает на спектакль – лауреат премии «Золотая маска» «Сон в летнюю ночь» (16+). 17 мая в 19:00 зрителей гастролей ждут «Египетские ночи» (18+), а 19 мая в 19:00 на сцене будет представлен спектакль – обладатель трёх «Золотых масок» «Война и мир. Начало романа» (12+).

16 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова солисты Пермской опер исполнят концерт «В сердце много грусти и любви...» (12+).

16 мая в 19:00 в Центре городской культуры пройдёт паблик-ток с кинокритиком Григорием Ноговицыным «Воспоминания о 90-х на больших и малых экранах» (16+). Паблик-ток проходит в рамках параллельной программы выставки «Девяностые детей» (18+). Десять российских художников, родившихся в 1980-1990-е годы, с помощью фото, видео, объектов и инсталляций рассказывают об эпохе важных для нашей страны политических и социальных трансформаций.

16 мая в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Бетховен. Симфония № 9» (12+).

Антон Завьялов

17 мая в 17:00 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт творческий вечер пермского писателя Виталия Богомолова (16+).

17 мая в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится лекция Миланы Фёдоровой «Пермь – Молотов: вклад в Победу в Великой Отечественной войне» (12+). Отдел краеведения к лекции подготовил выставку книг о трудовом подвиге Перми (Молотова) в годы Великой Отечественной войны, она работает до 31 мая.

17 и 18 мая в 19:00 в Органном концертном зале пройдёт концерт «Орган и душа дудука» (6+). Органист Даниэль Зарецкий и один из лучших дудукистов современности Аргишти́ исполнят музыку разных эпох: Баха, Видора, Альбинони, Шуберта – и мелодии Армении.

С 18 мая в киноцентре «Премьер» стартует Фестиваль нового итальянского кино (18+). В программе – комедии, мелодрамы и биографические драмы.

18 мая в 19:00 в театре «Сцена-Молот» состоится открытие Х фестиваля моноспектаклей МОНОfest (12+). На открытии зрители увидят спектакль – лауреат «Золотой маски» «Комната Герды» (12+) театра «Особняк» (Санкт-Петербург). 19 мая в 19:00 творческая мастерская GRANART (Нижний Новгород) представит спектакль «Говорит Москва» (18+).

18 мая в 19:00 в ПДНТ «Губерния» состоится отчётный концерт ансамбля народной песни «Уральский хоровод» «Край задумчивый и нежный» (0+).

18 мая в 20:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках празднования «7 лет – 7 событий» пройдёт концерт Александры Балакиревой (сопрано) и ансамбля Ile Thélème «Песни о жизни и смерти» (12+). Зрителей ждёт музыка американского композитора-минималиста Дэвида Лэнга «Death Speaks» и «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса в исполнении финалистки пятого сезона проекта «Фабрика звёзд».

19 мая в 19:00 в Театре-Театре выступит с гастролями Большой Тюменский драматический театр. Зрители увидят спектакль «Каренин А.» (16+). Спектакль ТБДТ – взгляд с иного ракурса на всем известную историю. Жизнь Анны пройдёт перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга – Алексея Каренина. Раскроется ещё одна драма – любовь мужа, пытающегося отстоять свою семью, своё счастье.

19 мая в 19:00 в ПДНТ «Губерния» пройдёт концерт «Влюблённые в танго» (12+).

19 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках празднования «7 лет – 7 событий» пройдёт «Концерт для друзей. Избранное» (12+). Прозвучит музыка семи культурных эпох: от Ренессанса до XXI века. Будет представлена классическая и современная хореография. На сцене филармонии соберутся ведущие оперные солисты: Наталья Буклага, Гарри Агаджанян, Наталия Ляскова и Наталья Кириллова, – камерный оркестр «Орфей», артисты современного балета Владимир и Ксения Кирьяновы. После концерта, в 22:00 начнётся вечеринка Triumph party (18+) с приглашённой группой «Глава II» из Санкт-Петербурга. Команда играет на стыке дарквейва, техно и фольклора.

До 30 мая в Доме художника работает выставка Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» «На восток» (6+). На ней представлено более 90 работ, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства.

выставка Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» «На восток» (6+)

Пермский дом художника

Ежедневно на YouTube WDR Klassik можно посмотреть запись: Густав Малер – Симфония № 5 | Семен Бычков | Симфонический оркестр WDR (6+).

Ежедневно на YouTube DW Classical Music можно посмотреть запись: Оперный гала с ариями Верди, Пуччини, Россини, Бизе, Вагнера, Делиба, Перселла и других композиторов (6+) в поддержку Немецкого фонда по борьбе со СПИДом.

Ежедневно на YouTube OperaVision можно увидеть мировую премьеру оперы Мисси Маццоли «Слушатели» (16+) Норвежской национальной оперы — триллер о социальном отвержении и злоупотреблении властью.

Ежедневно на YouTube Московской филармонии можно посмотреть запись концерта: Симфония №3 Иоганнеса Брамса (6+). Исполняет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, дирижер — Саша Гётцель.

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