Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша. Избранное
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 12 по 19 мая
12 мая в 19:00 в частной филармонии «Триумф» в рамках празднования «7 лет – 7 событий» «ТанцТеатр» (Екатеринбург) выступит с двумя одноактными балетами: «Лабиринты» (12+) в постановке хореографа Эрнеста Нургали на музыку Генри Перселла и «Трио» (12+) французского хореографа Кристин Ассид.
12 мая в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Планета» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят новаторскую постановку классической
русской оперы – «Хованщины Мусоргского »
(16+) в мюнхенской Bayerische Staatsoper в 2007 году.
13 мая в 17:00 в музее
современного искусства PERMM пройдёт
кураторская экскурсия Арсения Сергеева (16+) по выставке «Андрей Красулин.
Начала» (6+).
13 мая в 23:59
Театр-Театр приглашает на ночную
экскурсию-концерт Альберта Макарова (18+). Ведущий артист Театра-Театра устроит
для зрителей уникальное путешествие по ночному Театру-Театру, в финале которого
они окажутся на небольшом ламповом концерте, устроившись на мягких пуфиках с
видом на ночную Пермь.
14 мая в 14:00 в
Фондохранении Пермского краеведческого музея пройдёт экскурсия о фарфоре «От Саксонии до Сретенского» (12+, от 13
лет).
14 мая в 15:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят постановку театра Globe «Венецианский
купец» (16+). В главной роли – Джонатан Прайс.
14 мая в 17:00 в
культурном пространстве «Дом писателя» (ул. Сибирская, 30) в рамках Фестиваля пермского искусства пройдёт
творческий вечер пермских литераторов Олег Черняка, Галины Шестаковой и
Анастасии Бердинских «О себе. О жизни. О судьбе» (6+).
14 и 15 мая в 19:00 во
Дворце культуры им. Солдатова
московский театр «Мастерская Петра Фоменко» приглашает на спектакль – лауреат
премии «Золотая маска» «Сон в летнюю ночь» (16+). 17 мая в 19:00 зрителей
гастролей ждут «Египетские ночи» (18+), а 19 мая в 19:00 на сцене
будет представлен спектакль – обладатель трёх «Золотых масок» «Война и мир.
Начало романа» (12+).
16 мая в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» к
150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова солисты Пермской опер исполнят
концерт «В сердце много грусти и любви...» (12+).
16 мая в 19:00 в Центре
городской культуры пройдёт
паблик-ток с кинокритиком Григорием Ноговицыным «Воспоминания о 90-х на
больших и малых экранах» (16+). Паблик-ток проходит в рамках параллельной
программы выставки «Девяностые детей» (18+). Десять российских художников,
родившихся в 1980-1990-е годы, с помощью фото, видео, объектов и инсталляций
рассказывают об эпохе важных для нашей страны политических и социальных
трансформаций.
16 мая в 19:00 в
кинотеатре «Синема Парк Семья» в
рамках проекта TheatreHD зрители увидят запись концерта «Курентзис: Бетховен.
Симфония № 9» (12+).
17 мая в 17:00 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт творческий вечер пермского писателя Виталия Богомолова (16+).
17 мая в 18:30 в
Пермской краевой библиотеке им. Горького состоится лекция Миланы Фёдоровой «Пермь – Молотов: вклад в Победу в
Великой Отечественной войне» (12+).
Отдел краеведения к лекции подготовил выставку книг о трудовом подвиге
Перми (Молотова) в годы Великой Отечественной войны, она работает до 31 мая.
17 и 18 мая в 19:00 в
Органном концертном зале пройдёт
концерт «Орган и душа дудука» (6+). Органист Даниэль Зарецкий и один из лучших
дудукистов современности Аргишти́ исполнят музыку разных эпох: Баха, Видора,
Альбинони, Шуберта – и мелодии Армении.
С 18 мая в киноцентре
«Премьер» стартует Фестиваль нового
итальянского кино (18+). В программе – комедии, мелодрамы и биографические
драмы.
18 мая в 19:00 в театре
«Сцена-Молот» состоится открытие Х
фестиваля моноспектаклей МОНОfest (12+). На открытии зрители увидят спектакль –
лауреат «Золотой маски» «Комната Герды» (12+) театра «Особняк»
(Санкт-Петербург). 19 мая в 19:00 творческая мастерская GRANART (Нижний
Новгород) представит спектакль «Говорит Москва» (18+).
18 мая в 19:00 в ПДНТ
«Губерния» состоится отчётный
концерт ансамбля народной песни «Уральский хоровод» «Край задумчивый и нежный»
(0+).
18 мая в 20:00 в
частной филармонии «Триумф» в
рамках празднования «7 лет – 7 событий» пройдёт концерт Александры Балакиревой
(сопрано) и ансамбля Ile Thélème «Песни о жизни и смерти» (12+). Зрителей ждёт
музыка американского композитора-минималиста Дэвида Лэнга «Death Speaks» и
«Четыре последние песни» Рихарда Штрауса в исполнении финалистки пятого сезона
проекта «Фабрика звёзд».
19 мая в 19:00 в
Театре-Театре выступит с гастролями
Большой Тюменский драматический театр. Зрители увидят спектакль «Каренин А.»
(16+). Спектакль ТБДТ – взгляд с иного ракурса на всем известную историю. Жизнь
Анны пройдёт перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга – Алексея
Каренина. Раскроется ещё одна драма – любовь мужа, пытающегося отстоять свою
семью, своё счастье.
19 мая в 19:00 в ПДНТ
«Губерния» пройдёт концерт
«Влюблённые в танго» (12+).
19 мая в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» в
рамках празднования «7 лет – 7 событий» пройдёт «Концерт для друзей. Избранное»
(12+). Прозвучит музыка семи культурных эпох: от Ренессанса до XXI века. Будет
представлена классическая и современная хореография. На сцене филармонии
соберутся ведущие оперные солисты: Наталья Буклага, Гарри Агаджанян, Наталия
Ляскова и Наталья Кириллова, – камерный оркестр «Орфей», артисты современного
балета Владимир и Ксения Кирьяновы. После концерта, в 22:00 начнётся вечеринка
Triumph party (18+) с приглашённой группой «Глава II» из Санкт-Петербурга.
Команда играет на стыке дарквейва, техно и фольклора.
До 30 мая в Доме
художника работает выставка
Пермского отделения ВТОО «Союз художников России» «На восток» (6+). На ней
представлено более 90 работ, выполненных в разных видах и жанрах
изобразительного искусства.
Ежедневно на YouTube
WDR Klassik можно посмотреть
запись: Густав Малер –
Симфония № 5 | Семен Бычков | Симфонический оркестр WDR (6+).
Ежедневно на YouTube DW
Classical Music можно посмотреть
запись: Оперный гала с
ариями Верди, Пуччини, Россини, Бизе, Вагнера, Делиба, Перселла и других
композиторов (6+) в поддержку Немецкого фонда по борьбе со СПИДом.
Ежедневно на YouTube
OperaVision можно увидеть мировую
премьеру оперы Мисси Маццоли «Слушатели» (16+)
Норвежской национальной оперы — триллер о социальном отвержении и
злоупотреблении властью.
Ежедневно на YouTube
Московской филармонии можно
посмотреть запись концерта: Симфония №3 Иоганнеса Брамса
(6+). Исполняет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр,
дирижер — Саша Гётцель.
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