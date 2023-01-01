Максим Артамонов В Пермском крае мужчина пытался проникнуть на охраняемой объект Его задержали росгвардейцы Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

В ночь на 12 мая в Лысьве 40-летний мужчина пытался проникнуть на один из охраняемых объектов по ул.Металлистов,1 (по этому адресу располагается ООО «Лысьвенского завода бытовой техники» — ред.). После этого сработала охранно-пожарная сигнализация, и на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место росгвардецы осмотрели здания и увидели, что одно из окон выломано, а неизвестный убегает от объекта. Вскоре его задержали.

Как выяснилось, мужчина успел проникнуть в здание, но после этого решил скрыться.

После задержания нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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