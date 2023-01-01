Алёна Бронникова В Прикамье 14-летний игрок хоккейного клуба «Нытва Юниор» умер после тренировки Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае 14-летнему нападающему детско-юношеского хоккейного клуба «Нытва Юниор» стало плохо после тренировки. Как сообщил тренер команды изданию «АиФ-Прикамье», мальчику сразу оказали первую помощь и доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По информации газеты, подросток занимался в клубе уже 2 года. Перед каждым сезоном дети проходят обследование и приносят справку от врача о состоянии здоровья. Юный спортсмен принёс соответствующую справку от педиатра в ноябре, на самочувствие никогда не жаловался и выполнял все упражнения. Тренер рассказал, что нагрузки в их клубе ниже, чем в детско-юношеских спортивных школах.

По его словам, мальчик был скромным и старательным, дружил со всеми ребятами из команды. Никто не замечал, чтобы у него были проблемы со здоровьем.

«На тренировке он на самочувствие не жаловался. Если бы подошёл и сказал, то сразу отправил бы его отдыхать. Он упал на колени, и сказал, что ему тяжело дышать. Мы сразу вызвали скорую, начали оказывать помощь, после чего его увезли в больницу», - поделился тренер с журналистами.

О смерти мальчика стало известно в соцсетях. Сообщение появилось в официальной группе хоккейного клуба на сайте «ВКонтакте».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.