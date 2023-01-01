Максим Артамонов В Перми расселят здание бывшего пожарного депо на улице Куйбышева Объект является памятником архитектуры регионального значения Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

Правительство Пермского края решило расселить здание бывшего пожарного депо с каланчой по ул. Куйбышева, 11. Распоряжением краевого правительства утверждён порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов на расселение жилых помещений в этом здании — они признаны непригодными для проживания.

Деньги на расселение жилья по этому адресу будут предоставлены в рамках региональной госпрограммы «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной среды».

В мае прошлого года победителем аукциона на разработку проекта реставрации пожарной каланчи по ул. Куйбышева, 11 стала пермская компания ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС». Подрядчик был должен разработать проектную и рабочую документации, а также провести её через историко-культурную экспертизу.

Заказчиком выполнения работ выступила Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно о планах передачи данного здания из федеральной собственности — частично под использование театром «У Моста», расположенного рядом, частично под музей пожарного депо.

Двухэтажное здание пожарной каланчи было построено в конце XIX века в северо-западном углу Чёрного рынка. Здание построено из красного кирпича со скатной крышей. Особенностью здания является сама каланча-восьмерик, которая возвышается над вторым этажом здания. В 2013 году это здание признано объектом культурного наследия регионального значения.

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