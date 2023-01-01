Территория Черняевского леса в Перми увеличится почти на 20 гектаров Мэрия предложила изменить границы ООПТ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми внесла в городскую думу на рассмотрение проект изменения границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес». Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на мэрию.

Предлагается из состава ООПТ исключить один из земельных участков, так как на нём уже отсутствует лесная растительность, а взамен присоединить участок площадью более 20 га, который на 86% покрыт растительностью и на нём обнаружено 248 видов растений, редкие виды почвы, занесённые в Красную книгу.

В случае принятия изменений границ ООПТ общая площадь Черняевского леса увеличится с 685,97 до 701,37 га.

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