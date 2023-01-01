Из горящего общежития в Перми людей эвакуировали по автолестнице Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Вечером 11 мая сотрудники МЧС потушили пожар в общежитии на ул. Черняховского в Перми. Он вспыхнул в межэтажном переходе. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие на вызов огнеборцы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств вывели из здания четырёх человек и ещё трёх эвакуировали по автолестнице.

Всего на пожаре эвакуировано 25 человек, погибших и пострадавших нет.

О локализация пожара в МЧС отчитались в 20 часов 05 минут.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.





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