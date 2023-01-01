Елена Синица В Перми возобновилось строительство сквера на улице Корсуньской Все работы планируется завершить к осени 2023 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми вновь ведутся работы по строительству сквера на ул.Корсуньской. Ранее большинство жителей поддержали идею назвать этот сквер «Страна нашего детства». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поясняется, что ранее с одним подрядчиком контракт расторгли и заключили с другим. Новая организация уже занимается благоустройством территории будущего сквера в микрорайоне Голованово. На объекте выполнена расчистка и планировка территории, прочистка водоотводной канавы, ведутся работы по устройству бортового камня и дорожной одежды под тротуары, устройство кабельной траншеи под сети наружного освещения. Все работы планируется завершить к осени 2023 года.

Интересно, что все элементы благоустройства в сквере решили связать с произведениями пермского писателя Льва Кузьмина, концепция — с его повестью «Капитан Коко и зелёное стёклышко».

В сквере обустроят зоны для тихого отдыха, сцена, пешеходные дорожки с разными типами покрытий, освещение, игровые площадки. Для любителей спорта в сквере обустроят площадку для игры в стритбол.

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