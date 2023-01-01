В медучреждения Пермского края с укусами клещей обратились 2033 жителя Каждый третий клещ был инфицирован боррелиозом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае фиксируется традиционный весенний подъём клещевой активности. С начала сезона в медорганизации региона обратилось 2033 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 447 детей.

Как сообщили в регуправлении Роспотребнадзора, активнее всего клещи нападали на людей в Пермском муниципальном округе и ЗАТО Звёздный — 380 случаев, в Перми — 315, в Чайковском ГО — 186, в Краснокамском округе — 164.

В 936 случаях присасывание произошло при посещении индивидуальных садов, в 588 — при посещении леса, в 437 — на придомовой территории частного сектора.

По результатам лабораторных исследований, в 32,6% клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2% моноцитарным эрлихиозом человека, в 0,9% гранулоцитарным анаплазмозом человека, в 0,6% клещевым вирусным энцефалитом.

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