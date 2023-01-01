Максим Артамонов Возобновляются автобусные туры из Перми в Турцию Их продолжительность вместе с дорогой составляет 18 дней Поделиться Твитнуть

Фото: Yandex

В Перми туркомпании заявили от открытии сезона автобусных туров в Турцию. Первый выезд в этом году запланирован с 12 по 29 мая. Время, проведённое в пути, составит шесть дней, а сам отдых на море продолжится 9 ночей и 10 дней.

Доехать до Аланьи туристы, купившие автобусный тур, в этом году не смогут. Им предложат только два места высадки на турецком берегу: Манавгат и Конаклы.

Маршрут: Пермь—Владикавказ—Боржоми—Манавгат—Конаклы: стоимость путёвки составит 21 тыс. руб. В эту сумму, в том числе, включён проезд на комфортабельном туристическом автобусе, сопровождающий группы и страховка на автобусный проезд.

«В таких поездках есть что-то эстетически-романтичное. Возможность любоваться восходом и закатом солнца, небольшими деревушками и крупными городами, бытом местных жителей и красивыми пейзажами прямо через окно автобуса во время движения», — сообщается на официальной странице турагентства «Автокруиз» ВКонтакте.

Как пояснили «Новому компаньону» в компании, дорога от Перми до Турции займёт трое суток. Остановки — каждые 3-4 часа (длительные и короткие).

«Остановки на фотолокациях, купание в термах. Выезд в Турцию есть завтра, акция 18 тыс. руб. — это проезд в обе стороны, бронируем отель в Манавгате и Конаклы. Далее — выезды в сентябре и октябре», — пояснили в турфирме.

Отметим, в прошлом году стоимость автобусного тура из Перми в Аланью составляла 20 тыс. руб.

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