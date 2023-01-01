Посылки для военнослужащих в зону СВО теперь можно отправлять бесплатно На Почте России с 1 мая вступило новое правило Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

С 1 мая в почтовых отделениях РФ можно бесплатно отправить посылки военным в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Почты России.

Там уточнили, что приём бесплатных посылок осуществляется только в стационарных почтовых отделениях. Передавать посылку нужно в открытом виде. Вес не должен превышать 10 кг, при этом число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено.

Сначала посылки в зону СВО со всей страны будут направляться в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передаст их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставят отправления адресатам.

Подробную информацию о правилах бесплатной отправки посылок военнослужащим в зону СВО можно получить в контакт центре Почты России по телефону 8-800-100-00-00.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.