Губернатор Прикамья сможет увольнять глав муниципалитетов через месяц после выговора Утверждён порядок отрешения от должности руководителей территорий Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Главой Прикамья Дмитрием Махониным подписан указ «Об утверждении порядка вынесения губернатором Пермского края предупреждения, объявления выговора главе муниципального образования, главе местной администрации, отрешения их от должности».

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, за ненадлежащее исполнение обязанностей губернатор сначала может объявить выговор или вынести предупреждение главе муниципалитета. Если в течение месяца никаких мер к устранению выявленных нарушений руководством территории не было предпринято, то губернатор получает право отрешить главу от должности.

Новый прядок принят для приведения регионального законодательства в соответствие с действующими федеральными законами.

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