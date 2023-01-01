Константин Беляев назначен председателем Арбитражного суда Уральского округа
Ранее он занимал пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
В среду, 10 мая, президент Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Уральского округа Константина Беляева. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Беляев занимал пост председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми.
Прежний председатель Арбитражного суда Уральского округа Ирина Решетникова ушла в отставку 22 февраля. Её обязанности временно исполняла зампредседателя суда Светлана Рябова.
Константин Беляев родился в марте 1972 года. В 1994 году закончил Уральскую государственную юридическую академию.
С 1994 по 2011 год занимался там преподавательской деятельностью. С 2012 по 2018 год — заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области. С 2018 года — председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
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