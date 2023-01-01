С начала мая на территории Перми зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 9 мая 2023 года на территории Перми зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими; 15 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 3,2 тыс. нарушений ПДД, в том числе выявлены 72 нетрезвых водителя, 54 человека управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения; зафиксировано 110 нарушений правил перевозки детей; 456 непредоставлений преимущества пешеходам; 29 нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Ещё 22 нарушения ПДД нарушили водители автобусов.

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