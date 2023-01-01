Пермский краевой суд отменил выплаты компенсаций депутатам Кунгурской думы Иск подала прокуратура Поделиться Твитнуть

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В Кунгуре Пермского края прокуратура в судебном порядке добилась признания недействующей части нормативного акта, устанавливающего компенсацию депутатам местной думы, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе.

Как напомнили в пресс-службе краевой прокуратуры, ещё в декабре 2014 года Кунгурская гордума приняла документ, предусматривающий меры финансовой помощи таким народным избранникам. Им полагались компенсационные выплаты до 12 тыс. руб. раз в четыре месяца. При этом подтверждение понесённых расходов не требовалось.

Прокуратура потребовала отменить указанную норму, однако этого не последовало. Тогда надзорный орган направил в суд административное исковое заявление, которое было удовлетворено.

Пермский краевой суд признал отдельные нормы Положения «О гарантиях осуществления полномочий депутата Кунгурской городской думы Пермского края» не действующими со дня вступления решения суда в законную силу. В настоящее время дума Кунгурского ГО разрабатывает новый нормативный правовой акт.

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