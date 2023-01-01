Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата страны
Гандбольная команда региона снова обыграла соперников из Астрахани
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В Перми состоялся ответный матч 1/4 финала плей-офф Российской гандбольной суперлиги между «Пермскими медведями» и ГК «Динамо-Астрахань». Итог поединка 32-27. Таким образом, пермяки обеспечили себе выход в полуфинальный раунд.
При этом подопечным Валентина Бузмакова после победы в гостях хватило бы и ничьей.
Лучшим игроком матча в Перми стал Юрий Семёнов.
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