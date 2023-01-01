Андрей Стрельцов «Пермские медведи» вышли в полуфинал чемпионата страны Гандбольная команда региона снова обыграла соперников из Астрахани Поделиться Твитнуть

В Перми состоялся ответный матч 1/4 финала плей-офф Российской гандбольной суперлиги между «Пермскими медведями» и ГК «Динамо-Астрахань». Итог поединка 32-27. ​ Таким образом, пермяки обеспечили себе выход в полуфинальный раунд.

При этом подопечным Валентина Бузмакова​ после победы в гостях хватило бы и ничьей.

Лучшим игроком матча в Перми стал Юрий Семёнов.

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