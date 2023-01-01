Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России на военные сборы Пункты 2 и 3 указа публично не раскрываются Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года подписал указ № 333 о призыве граждан на военные сборы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В первом пункте указа говорится: «Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности».

Пункты 2 и 3 указа публично не раскрываются, в документе указано, что они «для служебного пользования».

В четвёртом пункте сказано, что обеспечением выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы, займутся правительство РФ и органы исполнительной власти в регионах.

Напомним, согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», на сборы могут призывать граждан, прошедших срочную службу, выпускников военных образовательных учреждений, а также тех, кто проходил альтернативную службу или был освобождён от армии по достижении 27 лет или по другим причинам.

От военных сборов освобождают тех, кого забронировали организации на период мобилизации, сотрудников Росгвардии и МЧС, педагогов, студентов-очников. Также на сборы не призывают сенаторов, многодетных отцов, а также тех, у кого есть непогашенная судимость.

Рядовых и сержантов могут призывать на сборы до 35 лет, младших офицеров — до 50 лет, старших — до 55 лет.

Продолжительность сборов не может превышать два месяца.

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