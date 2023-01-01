Максим Артамонов В Пермском крае будет создан оргкомитет по подготовке к 100-летию Коми-округа Юбилей отметят в феврале 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти решили создать оргкомитет для подготовки к празднованию 100-летия со дня образования Коми-округа, которое будет отмечаться 26 февраля 2025 года. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства 10 мая.

Как рассказал министр по делам Коми-округа Алексей Плотников, в 2025 году будет отмечаться столетие со дня образования «первого в нашей стране национального округа и первого субъекта федерации, объединившегося с другим субъектом». В связи с этим чиновник предложил создать оргкомитет по подготовке к празднованию и возглавить его губернатору Дмитрию Махонину.

Присутствующий на заседании сенатор Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов сказал, что в подготовке юбилея Пермский край может рассчитывать на поддержку федерального центра. Климов сообщил, что на основании закона об объединения Пермской области и Коми-округа, был присоединён к России Крым и ещё четыре территории [в ходе спецоперации РФ на Украине].

Опыт вхождения Коми-Пермяцкого автономного округа в состав Пермской области он назвал «эталонным примером решения очень сложной политической, этно-культурной и в каком-то смысле исторической проблемы».

«То, что мы сделаем, я надеюсь, общими усилиями в 2025 году, должно показать всему миру (я нисколько не преувеличиваю), как надо гармонично решать сложные вопросы. Не так, как делают наши недруги, а совсем наоборот. И здесь, я думаю, мы в полном объёме можем получить поддержку федерального центра», — рассказал Климов.

По задумке чиновников, оргкомитет должен проработать линейку праздничных и образовательных мероприятий, в том числе международного характера.

Коми-Пермяцкий национальный округ был образован 26 февраля 1925 года. В январе 1934 года при разделении Уральской области он вошёл в состав Свердловской области,а в октябре 1938 года в связи с выделением из Свердловской области Пермской области стал её частью.

В октябре 1977 году национальный округ преобразован в Коми-Пермяцкий автономный округ. С 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ объединён с Пермской областью, образовав при слиянии Пермский край с административным центром в Перми. На сегодняшний день в Коми-округе шесть районов: Гайнский, Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, Юрлинский и Юсьвинский. По данным на 2019 год, в округе проживают более 106 тысяч человек.

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