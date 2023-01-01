Треть младших школьников в Пермском крае имеет избыточный вес В домашнем рационе детей выявлен избыток продуктов с высоким содержанием жира Поделиться Твитнуть

По результатам мониторинга за состоянием питания и здоровьем обучающихся общеобразовательных организаций в Пермском крае за 2022 год установлено, что почти 35% младших школьников (1 — 4 класс) имеют избыточную массу тела и ожирение. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора (РПН).

Также выявлен высокий уровень хронической заболеваемости, связанной с питанием, у старшеклассников в сравнении с начальным звеном (в 2,4 раза). В РПН обратили внимание на проблему дефицита в домашнем питании детей молочных продуктов, рыбы, хлеба из муки грубого помола, фруктов, овощей, а также избытка в рационе продуктов с высоким содержанием жира, соли, сахара.

«Формирование правильных привычек в питании — это одна из задач, которая сегодня стоит перед образовательными учреждениями, — отметил в РПН. — На территории города Перми, а так же для обучающихся на территории иных муниципальных образований органами управления образований при участии Управления Роспотребнадзора разработано и используются единые типовые меню для учащихся».

Для организации питания детей в школах на территории края в настоящий момент функционирует 2 комбината школьного питания, 132 аутсорсера, 168 юридических лиц школ осуществляют питание самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при организации питания в общеобразовательных организаций Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проводятся плановые, внеплановые мероприятия по контролю и профилактические визиты с осмотром и лабораторными исследованиями.

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