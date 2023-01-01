Птицефабрикой «Комсомольская» в Пермском крае заинтересовались два агрохолдинга Аукцион назначен на 19 мая Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

У выставленной банком «Траст» на продажу птицефабрики «Комсомольская» в Кунгурском округе появились потенциальные покупатели. Активом заинтересовались удмуртский агрохолдинг «Комос Групп» и структуры владельца башкирской ГК «Таврос», управляющего партнера AVG Capital Partners Рустема Миргалимова. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Торги по продаже 100% акций АО «Птицефабрика «Комсомольская», управляющего фабрикой, были объявлены в начале апреля. Аукцион назначен на 19 мая.

Птицефабрика «Комсомольская» является крупнейшим предприятием по производству яйца в Пермском крае, производственные мощности составляют 650 млн штук товарного яйца в год.

В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — «Здоровая ферма»), принадлежавшим экс-депутату Госдумы РФ Олегу Колесникову. В конце 2016 года Колесников продал «Здоровую ферму» вместе с птицефабрикой группе компаний «Русгрейн Холдинг» (бренд «Русское зерно») . В декабре 2018 года актив был выкуплен банком «Траст», созданным ЦБ для управления непрофильными агроактивами. Единственным учредителем птицефабрики стало ООО «Траст Птицеводческий холдинг».

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