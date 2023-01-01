Максим Артамонов Пермский медуниверситет получил грант в размере 3,6 миллионов рублей Эти деньги направят на подготовку руководителей медицинских организаций Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из бюджета Пермского края будут выделены 3,6 млн руб. в качестве гранта Пермскому государственному медицинскому университету имени академика Е.А. Вагнера. Деньги выделены в рамках реализации регионального проекта «Эффективный руководитель — лидер здравоохранения Прикамья», который действует в Пермском крае уже второй год. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Трансляция заседания велась в соцсети «ВКонтакте».

По словам Крутень, этот проект стал номинантом лучших кадровых практик Министерства труда РФ. В 2022 году по результатам проекта резерв руководителей в регионе пополнился 22 специалистами. Те специалисты, которые показали лучшие результаты, назначены на руководящие должности в медучреждения.

«В этом году данный проект будет организован по новым критериям отбора участников. Приоритет будет дан лицам, имеющим стаж более семи лет и занимающимся организацией медицинской помощи. Период подготовки специалистов будет продолжаться до декабря 2023 года. Мы планируем привлекать дополнительных партнёров для обучения, в том числе федерального уровня. Участники приобретут дополнительные управленческие компетенции по управлению медицинскими организациями», — рассказала министр.

Анастасия Крутень пояснила, что за счёт средств гранта резерв пополнится новыми специалистами, и не менее пяти человек будет назначено руководителями или заместителями руководителей медицинских организаций.

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