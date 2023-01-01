Максим Артамонов В Пермском крае жители стали реже искать работу Количество активных резюме за месяц сократилось почти на 5% Поделиться Твитнуть

Служба исследований сайта по поиску работы hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Пермском крае и выяснила, что в апреле жители региона выходили на рынок труда реже, чем в марте. За месяц количество активных резюме сократилось на 4,8%. За этот же период в Приволжском федеральном округе активность соискателей снизилась на 6,1% за месяц, а по России в целом — на 5,1%.

Падение активности соискателей из Пермского края в апреле зафиксировано во всех профессиональных сферах. Резко снизилось, например, количество резюме в сферах «Автомобильный бизнес» (-16,2% по сравнению с мартом этого года), «Спорт, фитнес, красота» (-13%), «Розничная торговля» (-9,6%), «Рабочий персонал» (-9,6%) и «Закупки» (-8,8%). Меньше всего сокращение количества резюме за последний месяц затронуло сферу «Высший и средний менеджмент» (-2,3%).

В апреле жители Прикамья чаще всего искали работу в сфере продаж и обслуживания клиентов — это сразу 18% от всех резюме соискателей региона. Также в топ-5 популярных среди соискателей сфер вошли «Рабочий персонал» (16%), «Производство, сервисное обслуживание» (15%), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%), и «Административный персонал» (13%).

По словам главного эксперта hh.ru по рынку труда, руководителя направления клиентской эффективности Натальи Даниной, показатели рынка труда по итогам апреля подтверждают снижение критичности трудоустройства на фоне установившейся рекордно низкой безработицы.

«Рынок труда вновь в полной мере ощущает на себе эффект демографической ямы — «вымывание» молодых возрастных когорт трудоспособного населения. Количество людей, которые хотят и могут работать, на рынке труда уменьшается по ряду причин: демография, релокация, частичная мобилизация и другие. Для самих соискателей это скорее плюс — меньше конкурентов, более лояльные работодатели. Но для бизнеса эта ситуация — серьёзный вызов», — рассказала Данина.

Она пояснила: согласно исследованию hh.ru и консалтинговой компании «Яков и Партнёры», средний срок привлечения кандидатов за последнее время увеличился в 1,5 раза.

«В таких условиях будут расти не только сроки закрытия вакансий, но и стоимость привлечения кандидатов, причём у всех участников рынка (компании-работодатели, работные сайты, кадровые агентства, частные рекрутеры)», — отметила Наталья Данина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.