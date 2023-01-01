Елена Синица За год индекс промпроизводства в Прикамье немного вырос В марте показатель достиг 101% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае индекс промышленного производства в марте 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101%. В то же время январе-марте 2023 года — 98,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «Добыча полезных ископаемых», если сравнивать март 2023 и 2022 годов, подрос на 0,3%, а в январе-марте 2023 года — на 1,4%. Что касается направления «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в марте по сравнению с АППГ составил 103,6%, в январе-марте 2023-го — 105,7%.

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в марте 2023 года упал до 86,9%, а в январе-марте 2023-го — до 91,8% по сравнению с аналогичными периодами.





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