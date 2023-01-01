Максим Артамонов В Перми осудили гендиректора фирмы, которая похитила более 5 миллионов рублей Её приговорили к четырём годам условного срока Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский районный суд вынес приговор в отношении 46-летней жительницы Перми, похитившей более 5 млн руб. Она признана виновной по трём эпизодам мошенничества и кражи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как установило следствие, с 2013 по 2018 год женщина работала гендиректором ООО и имела право распоряжаться деньгами организации. У неё находилась чековая книжка и корпоративная карта, которыми она пользовалась в корыстных интересах.

Она неоднократно производила расчёты за товары и услуги в личных целях, снимала с расчётного счёта наличные денежные средства. Чтобы скрыть факты хищения, предоставляла в бухгалтерию Общества кассовые и товарные чеки, которые брала у родственницы, работающей старшим продавцом в хозяйственном магазине.

Всего обвиняемая предоставила 652 чека на общую сумму свыше 4 млн руб. Кроме этого, женщина не вернула в кассу и на расчётный счёт общества 600 тыс. руб., а также не предоставила авансовый отчёт о расходах и подтверждающие расход документы.

«С 2016 по 2021 год обвиняемая, являясь руководителем другого Общества с ограниченной ответственностью, совершила подобные противоправные действия в отношении организации, причинив ущерб на сумму более 1 млн руб.», — сообщили в полиции.

На время предварительного расследования в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком в три года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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