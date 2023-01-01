В Перми по улице Встречной запустят дополнительный автобусный маршрут Он начнёт ходить с 15 мая Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

С 15 мая в Перми начнёт курсировать автобусный маршрут № 30К от м/р Садовый до остановки «Тенториум». Таким образом будет улучшена транспортная доступность ул. Встречной, которая сейчас обслуживается только маршрутом № 54 «Улица Мильчакова — станция Пермь II — микрорайон Хмели». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

В ведомстве добавляют, что, в отличие от автобусов № 30 «М/р Парковый — М/р Садовый», автобусы № 30К не будут совершать заезд на разворотную площадку «Улица Куфонина». Пассажиров просят быть внимательными.

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