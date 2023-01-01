В Пермский край доставили останки бойца, погибшего с зажатым в руке медальоном Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Перед Днем Победы в Пермский край были доставлены останки родившегося в деревне Моргуново Суксунского района и погибшего в ходе Великой Отечественной войны солдата Василия Крылова. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на социальные сети главы Кунгурского округа Вадима Лысанова.

Крылова призвали в армию ещё накануне войны. После 22 июня 1941 года 112-ую стрелковую дивизию Красной Армии, где он служил, отправили защищать западные границы СССР. Под городом Невелем Псковской области дивизия оказалась в окружении и потеряла тысячи бойцов. Останки солдата были обнаружены в ходе поисковой экспедиции в окрестностях деревни Смольники Невельского района.

Имя красноармейца определили по записи в солдатском медальоне, который был зажат в руке погибшего вместе с карандашом в гильзе и пустой капсулой. Медальон и личные вещи бойца были переданы его внукам.

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