Алёна Бронникова Власти Прикамья продают здания бывшего конного завода № 9 Начальная цена — 15,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В п. Горный Пермского муниципального округа продаются объекты, принадлежавшие ранее конному заводу № 9. Соответствующий документ появился на сайте регионального минимущества.

В информационном сообщении содержатся данные о пяти лотах, реализуемых через продажу краевого имущества в порядке приватизации на аукционе в электронной форме на площадке АО «Сбербанк-АСТ». Самым крупным и дорогим среди них оказался земельный участок в п. Горный. На территории площадью почти 88 тыс. кв. м расположены одноэтажное овощехранилище и здания маточного комплекса, конюшни и дома животноводов.

Начальная цена объекта — 5,1 млн, шаг аукциона — 755,3 тыс. руб. Заявки принимаются до 23 мая. Аукцион состоится 29 мая в 07:00 (мск).

Напомним, обанкротившийся из-за низкого спроса на лошадей Пермский племенной завод № 9 разводил уникальных орловских и русских рысаков и русскую тяжеловозную породы. Общее поголовье составляло более 200 особей. Владельцы в 2017 году по решению арбитражного суда покинули комплекс, лошадей вывезли в три российских региона.





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