Елена Синица
В ДТП на трассе «М-7 Волга» в Прикамье пострадали три человека
Все случилось 7 мая
Вечером в воскресенье, 7 мая, на трассе «М-7 Волга» ближе к подъезду к Перми произошло ДТП. В результате пострадали три человека.
Как пишет «КП-Пермь» со ссылкой на МВД, автомобиль Тойота Скион выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с Тойота Камри. После этого он влетел еще и в БМВ.
Как итог, пострадали водитель и пассажир БМВ, а также водитель Тойота Скион. Всех госпитализировали в медучреждение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.