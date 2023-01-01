Елена Синица В ДТП на трассе «М-7 Волга» в Прикамье пострадали три человека Все случилось 7 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Архив ИД «Компаньон»

Вечером в воскресенье, 7 мая, на трассе «М-7 Волга» ближе к подъезду к Перми произошло ДТП. В результате пострадали три человека.

Как пишет «КП-Пермь» со ссылкой на МВД, автомобиль Тойота Скион выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с Тойота Камри. После этого он влетел еще и в БМВ.

Как итог, пострадали водитель и пассажир БМВ, а также водитель Тойота Скион. Всех госпитализировали в медучреждение.

















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