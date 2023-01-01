Елена Синица Часть военной техники с пермского парада отправится в зону СВО Историческую технику можно будет посмотреть на городской эспланаде Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В День Победы, 9 мая, в торжественном прохождении войск на главной площади Перми впервые примут участие, как самые современные виды вооружений, так и исторические образцы, созданные на предприятиях города. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, зрителям покажут РСЗО «Град», 2С31 «Вена», Гаубица «Мста-Б», САО 2С23 «Нона-СВК», пушка МЛ-20, пушка М-30, пушка А-19, миномет 120-мм.

Известно, что некоторое современное вооружение отправят сразу после парада в зону специальной военной операции. Что касается исторической техники, то 9 мая на нее можно будет посмотреть на городской эспланаде.





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