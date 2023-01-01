Елена Синица В Перми 9 мая скорректируют вечерние рейсы общественного транспорта Праздничный день завершится в 23:00 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 9 мая скорректируют время отправления поздних рейсов общественного транспорта. Это будет сделано для того, чтобы позволить пермякам добраться до дома после фейерверка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Праздничный день завершится в 23:00 салютом продолжительностью 10 минут. В этом году салют запустят с правого берега Камы у Коммунального моста, поэтому его можно будет увидеть с большинства центральных точек города.

После завершения праздника жители смогут воспользоваться автобусными маршрутами №3, №10, №14, №15, №20, №50, №53, №67, №68 и трамвайными маршрутами №4, №5, №7.

Кроме этого, уточняется, что на время запуска салюта приостановят движение транспорта по Коммунальному мосту. Таким образом, движение автобусов №15, №20 и №53 по мосту приостановят с 22:50 до 23:20.





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