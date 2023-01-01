В Кунгуре соседи вынесли мужчину с ожогами из горящей квартиру Пострадавший заснул с не потушенной сигаретой Поделиться Твитнуть

На пожаре в Кунгуре Пермского края соседи спасли из горящей квартиры мужчину. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание в жилом доме по ул. Степана Разина произошло вечером 6 мая в квартире на третьем этаже. Люди вовремя почувствовали дым, определили, в каком помещении начался пожар, забежали в квартиру, залили диван водой и вынесли в коридор хозяина, который к тому времени уже получил ожоги. Спасённый был госпитализирован в Кунгурскую городскую больницу.

Кстати, предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Едва не сгоревший мужчина заснул с не потушенной сигаретой.





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