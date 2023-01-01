Мошенники похитили у бывшего депутата Пермской думы миллион долларов Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Рустям Хисаев

Игорь Катаев

newsko.ru

Бывший генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» и экс-депутат Пермской городской думы Рустям Хисаев стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Хисаев вложил через некий инвестфонд SaxInvest около 1 млн долларов в алмазодобывающее предприятие в Африке и несколько IT-компаний. Когда предприниматель попытался снять 300 тыс. долларов, в фонде ему ответили отказом, а потом и вовсе перестали выходить на связь. В 2021 году Хисаев обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье о хищении, финансистов разыскивают.

Рустям Хисаев приехал в Пермь и занял должность гендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка» в начале 2000-х., В 2011 году избрался депутатом Пермской городской думы. Сейчас, по данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», работает в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС), руководит одним из строительных проектов предприятия.

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