Андрей Стрельцов Пермский «Амкар» обыграл ФК «Челябинск» Матч состоялся 7 мая на стадионе «Звезда» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

ФК «Амкар» во втором этапе первенства второй лиги ​на домашней арене 7 мая со счётом 1:0 обыграл ФК «Челябинск». Единственный гол с пенальти на 24-ой минуте забил Иван Маркелов.

Напомним, «Амкар» после окончания первого этапа соревнований попал в группу команд, занявших места с первого по шестое и борющихся за выход в первый дивизион.

Следующий поединок подопечные Ивана Черенчикова проведут на выезде в Новосибирске 13 мая.

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