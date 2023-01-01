В Перми на Парковом открылась городская ярмарка ко Дню Победы Она будет работать возле гипермаркета «Лента» до конца дня 9 мая Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в 12:00 7 мая на пр. Парковый, 66, возле гипермаркета «Лента», открылась городская ярмарка, приуроченная ко Дню Победы.

На ней представлена продукция местных фермеров: мёд, мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыба, изделия ручной работы, кондитерская продукция; а также товары с символикой «Пермь-300». Ярмарка будет работать с 12:00 до 20:00 до 9 мая, сообщили в пресс-службе гордаминистрации.

8 мая с 13:00 до 15:00 на ярмарке будет представлена анимационная программа, состоится спортивная эстафета, конкурс рисунков на асфальте. 9 мая с 13:00 до 15:00 пройдёт концерт патриотических песен.

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