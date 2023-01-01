Олег Антонов Пермский мусорный оператор собирается отсудить у администрации Березников 7,5 миллионов рублей Судебное заседание назначено на 8 июня Поделиться Твитнуть

Фото: презентация Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Арбитражном суде Пермского края начали рассматривать иск АО «Пермский региональный оператор твердых по обращению с твердыми коммунальными отходами» («ПРО ТКО») к администрации города Березники. Информация появилась в картотеке суда.

«ПРО ТКО» взыскивает с чиновников 7,5 млн руб.: 6,7 млн руб. задолженности за услуги организации в 2019 — 2022 годах и более 840 тыс. руб. — неустойки. В суде прошло предварительное заседание. По существу иск начнут рассматривать 8 июня. До этой даты стороны должны произвести сверку взаимных расчетов за спорный период.

«ПРО ТКО» — организация, осуществляющая сбор, своевременный вывоз и безопасную утилизацию твёрдых коммунальных отходов от деятельности физических и юридических лиц в Пермском крае.

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