Новым Пермским природоохранным прокурором назначен Иван Ахматов Поделиться Твитнуть

В Пермской природоохранной прокуратуре сменилось руководство. Ведомство возглавил Иван Ахматов, ранее занимавший должность начальника отдела прокуратуры Пермского края по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, а до этого бывший заместителем прокурора Кировского района Перми. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, ранее пост Пермского природоохранного прокурора занимала Людмила Моисеевских. Но, так как у неё истёк предельный срок пребывания в одной должности, она в порядке ротации была назначена прокурором города Чусового Пермского края.

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