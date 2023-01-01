Пермские газовики завершили подготовку к 9 Мая мемориалов с Вечным огнём Техосмотр прошли 30 мемориальных комплексов Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В преддверии Дня Победы пермские газовики завершили подготовку к празднику более 30 мемориальных комплексов «Вечный огонь», действующих на территории Пермского края. Об этом сообщили в минЖКХ региона.

Сотрудники газовой компании провели технический осмотр подземных газопроводов, проверили рабочее состояние газовых горелок и кранов, а также очистили от копоти решетки-рассекатели пламени. Помимо техобслуживания на некоторых объектах была выполнена уборка территорий.

В ведомстве напомнили, что с прошлого года в Пермском крае поставка газа на мемориалы «Вечный огонь» и «Огонь памяти» осуществляется безвозмездно.

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