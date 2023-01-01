В Кунгуре на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина Поделиться Твитнуть

Ночью 6 мая в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о пожаре в трехэтажном доме по адресу: город Кунгур, ул. Просвещения.

В тушении принимали участие 20 человек личного состава, было привлечено пять единиц техники. Информация о возгорании поступило в 01:39, ликвидировать открытое горение удалось в 01:51. До приезда пожарно-спасательных подразделений 19 жильцов самостоятельно эвакуировались. Один человек (мужчина 1989 г.р.) погиб.

Очаг пожара был в одной из квартир. Предварительная площадь пожара составила 5 кв м.

Причина пожара устанавливается.

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