Пропавшего в Перми жителя Свердловской области освободили из работного дома Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пропавшего в начале мая в Перми дальнобойщика из Свердловской области освободили из работного дома. Об этом perm.aif.ru сообщили в волонтёрском отряде «Прикамье. Поиск».

О пропаже мужчины поисковикам сообщил его сын. Он рассказал, что последний раз отец звонил ему с железнодорожного вокзала Пермь II 2 мая, а потом перестал выходить на связь.

Волонтёры подключились к пискам и нашли мужчину в работном доме под Пермью. «Мы забрали мужчину и отправили в Екатеринбург — сейчас он уже едет домой. Полиция взяла у него объяснения», — рассказали в отряде.

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