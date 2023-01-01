Андрей Стрельцов «Звезда-2005» в домашнем матче обыграла «Ростов» Пермские футболистки добились победы с крупным счётом Поделиться Твитнуть

В рамках 8-го тура Суперлиги 6 мая женский футбольный клуб «Звезда-2005» провёл поединок с соперницами из Ростова. Итог встречи — 4:1 в пользу пермячек.

На 13-й минуте счёт открыла Анастасия Шведова. Затем гости сумели отыграться. Однако под конец первого тайма Кристина Тиховодова помогла пермской команде снова выйти вперёд.



После перерыва в течение двух минут дважды удалось забить Олесе Курочкиной. В итоге победа в матче «Звезды-2005» со счётом 4:1.



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