Лучшие учителя Прикамья отправились на педагогический этнофест «На берегах Камы» На теплоходе они побывают в городах Пермского края, Татарстана и Удмуртии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

С 5 мая стартовал педагогический этнофест-путешествие «На берегах Камы», в рамках которого 132 учителя со всего Пермского края отправились на теплоходе «Василий Чапаев» по маршруту «Пермь — Чайковский — Елабуга — Сарапул — Пермь». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минобра.



Для педагогов организован образовательный интенсив: по всему пути следования они будут участвовать в тематических мастер-классах, профессиональных дискуссиях, проходящих в формате педагогических гостиных и т.д. Им предстоят экскурсии и интересные встречи с коллегами — представителями педагогических сообществ Татарстана и Удмуртии. Кроме того, участников ждут просветительские, этнокультурные и оздоровительные интенсивы. Организаторы подготовили авторскую программу педагогического нетворкинга с играми и тренингами на командообразование.

Мероприятие приурочено к празднованию Года педагога и наставника, объявленного российским президентом.

В краевом минобре рассказали, что участники этнофеста были отобраны территориальными управлениями образованием за особые заслуги и достижения в профессиональной сфере деятельности.



Изначально идея отправиться в мае на педагогический этнофест пришла краевому профсоюзу образования и педагогам. Губернатор поддержал это предложение.



«Такой формат образовательного интенсива для педагогов организован в регионе и в стране впервые. Мы постарались составить программу так, чтобы все дни для учителей прошли ярко и познавательно. Это путешествие — отличная возможность завести новые полезные знакомства и поделиться ценным опытом и педагогическими наработками», — рассказала глава краевого минобра Раиса Кассина в день отправления теплохода.

В субботу, 6 мая, участники рейса в Чайковском встретились с министром образования и науки Пермского края и в формате живого диалога обсудили развитие сферы образования в регионе, а также особый образ пермского учителя.

В Пермь педагоги вернутся 9 мая. В этот день на теплоходе для участников запланировано тематическое мероприятие «Бессмертный полк моей семьи», приуроченное к 78-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно пройдет в формате «разговор героев».

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