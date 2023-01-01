Максим Артамонов В Санкт-Петербурге пермячка разбилась насмерть Она упала с девятого этажа Поделиться Твитнуть

Фото: издание "Невские новости"

Как сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, которая приехала в северную столицу из Перми. Труп был найден под окнами одного из домов по улице Маршала Захарова.

Инцидент произошёл утром 5 мая. По предварительным данным, она упала с балкона девятого этажа. После этого от полученных травм женщина скончалась на месте.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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