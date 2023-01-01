Парад Победы в Перми в прямом эфире покажет телекомпания ВЕТТА В программе запланированы возложение цветов, торжественное прохождение войск и праздничный концерт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Празднование Дня Победы в Перми начнётся в 8:30 — с возложения цветов к памятнику Героям фронта и тыла на городской эспланаде. В 10:00 начнётся торжественное прохождение войск пермского гарнизона на Октябрьской площади.

Трансляцию парада в прямом эфире будет вести телекомпания ВЕТТА — на 21 кнопке в сетях кабельных операторов региона.

В этот день запланирована также праздничная программа на сцене у Театра-Театра. Торжества по случаю 9 мая пройдут на городской эспланаде, на набережной Камы, во дворцах культуры и других учреждениях города.

В 23:00 с правого берега Камы в районе городского пляжа состоится праздничный салют.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.